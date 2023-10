La Germania vuole accelerare il rimpatrio dei richiedenti asilo che non ne hanno diritto

...Bayern Monaco in, con l'Inter che aveva fissato a 30 - 35 milioni il prezzo del suo cartellino. Denzel Dumfries (LaPresse) - Calciomercato.itIl sodalizio vicecampione d'Europa adesso...

Germania: senza incentivi crollano le vendite di auto elettriche AlVolante

Germania: secondo un sondaggio il 57 per cento dei cittadini vuole le elezioni anticipate Agenzia Nova

Dear Memories - A Journey With Magnum Photographer Thomas Hoepker - Un film di Nahuel Lopez. Documentario, Germania, Svizzera, 2022.L'accordo tra Ford e un misterioso compratore per la fabbrica tedesca di Saarlouis non è andato in porto. A rischio 4.400 posti di lavoro.