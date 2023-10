La Francia vieta le manifestazioni pro-Palestina A Roma estrema sinistra in piazza con la kefiah

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il ministro francese dell’Interno, Gerald Darmanin, ha chiesto ai prefetti dire tutte le “filo-palestinesi” in. “Lefilo-palestinesi devono esserete perché suscettibili di generare disturbi all’ordine pubblico – ha indicato Darmanin – l’organizzazione di questete deve dar luogo ad arresti”. Il ministro ha quindi sottolineato che i cittadini “stranieri autori” di eventuali reati “devono vedersi sistematicamente revocato il permesso di soggiorno ed attuata senza indugio la loro espulsione“. Darmanin ha infine ricordato la necessità di assicurare “una protezione sistematica e visibile di tutti i luoghi frequentati dai francesi di fede ebraica” a partire da sinagoghe e scuole. Il dibattito rimbalza in ...

...poi il radicale revisionismo storico che ha condotto all'approvazione di una legge chedi ... Con i suoi 38,2 milioni di abitanti è il quinto Stato più popoloso dell'Ue, dopo Germania,, ...

La Francia vieta le manifestazioni pro-Palestina. A Roma estrema ... Secolo d'Italia

L'iPhone 12 emette troppe radiazioni, la Francia lo vieta AGI - Agenzia Italia

Sua mamma, durante la gravidanza, usò glifosato per diserbare un maneggio. Nacque con numerose malformazioni e per questo ha ottenuto un indennizzo.Alla fine dei Mondiali FIBA 2023 conclusi con una classifica disastrosa per la Nazionale francese, il capitano della squadra Nicolas Batum aveva attaccato la FFBB per non ...