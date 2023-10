La fine del mondo è vicina

Leggi su fattidipaese

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Negli ultimi decenni, il problema dell’inquinamento atmosferico è diventato sempre più evidente e allarmante. L’inquinamento dell’aria rappresenta una delle principali minacce per l’ambiente e la salute umana in tutto il. L’importante connessione tra l’inquinamento atmosferico e il riscaldamento globale è un tema che richiede una considerazione approfondita. Il riscaldamento globale è un fenomeno climatico che coinvolge un aumento della temperatura media della Terra e degli oceani. Questo aumento di temperatura è principalmente causato dall’emissione di gas serra nell’atmosfera. L’anidride carbonica (CO2) è uno dei principali gas serra responsabili del riscaldamento globale. Questo gas è prodotto da diverse attività umane, come la combustione di combustibili fossili per la produzione di energia, l’industria e il trasporto. L’inquinamento ...