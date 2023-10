La farsa del green deal

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Auto elettriche, pale eoliche offshore, case, agricoltura, economia... Le politiche «verdi» dell’Ue gravano sui Paesi membri, ma è la stessa Corte dei conti europea a certificarne errori e fallimenti. Le premesse c’erano tutte visti i tanti annunci fatti e i miliardi messi a disposizione. Il risultato, però, è stato un disastro. L’Unione europea, se da una parte non lesina moniti ai singoli Paesi membri sulla necessità di impegnarsi sul fronte della tutela dell’ambiente e della transizione ecologica, in casa propria ha fallito. A dirlo chiaramente sono relazioni tecniche, dossier interni, audizioni della Corte dei conti Ue. Tutti tasselli che, se messi uno accanto all’altro, disegnano un quadro piuttosto desolante. Prova ne sono gli obiettivi climatici per il 2030. L’Ue vorrebbe che per allora si arrivassero a tagliare le emissioni di gas serra del 55 per cento rispetto ai livelli del ...