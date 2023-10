La famiglia normale di Esselunga

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Io non faccio la spesa all’e anzi ho buone ragioni per essere un po’ deluso da chi guida tale grande catena. E il Notiziario è uno dei pochi giornali su cuinon fa pubblicità. Per cui mi sento liberissimo di dire ciò che penso sulla famosa pubblicità della bambina con la pesca che ...