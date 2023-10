La dipendenza dalla droga ci costa 22 mld l' anno

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ladae alcoolcara alle casse dello Stato. Molto cara: ognise ne va l’1% del prodotto interno lordo. Sono le stime prodotte dall’Oised, l’Osservatorio sull’impatto socioeconomico delle dipendenze, che ha pubblicato il suo primo rapporto sull’impatto socioeconomico dell’abuso di sostanze nel nostro Paese. Ognil’Italia perde 22,5 miliardi di euro, pari a un punto percentuale di Pil, a causa delle dipendenze da droghe e alcol. Un fenomeno che ha un impatto non trascurabile, stando ai numeri. La gestione delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da alcolall'Italia 8,3 miliardi complessivi all’, di cui 7 per le droghe e 1,3 miliardi per l'alcol. Senza considerare i costi indiretti (perdite di produttività), i costi delle ...