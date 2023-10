La cultura degli influencers in Italia | numeri ed impatto sociale

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lo chiamano “effetto Fedez.” Dopo il recente ricovero del rapper e dell’influencerno, idelle donazioni di sangue sono aumentati. Dopo l’appello di Fedez, l’Avis Lombardia ha riportato centinaia di persone in file negli ospedali, pronte a donare. Con un’età media tra i 18 e i 35 anni, l’associazione lombarda attribuisce questa impennata al messaggio inviato dall’influencer che raggiunge, attraverso le piattaforme di social media, i più giovani. È innegabile che, negli ultimi anni, lainsia cresciuta, quasi a dismisura. Non servono nemmeno strumenti professionali come la lente ingrandimento con luce di RS per vedere come questo fenomeno social abbia cambiato la vita quotidianani. È la ...