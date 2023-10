La crisi in Medio Oriente e un misterioso sabotaggio | perché si rischia una nuova guerra del gas

... sulla scia della precedentediplomatica sul grano ucraino, per il quale il governo polacco ... 'Siete favorevoli all'ammissione di migliaia di immigrati clandestini dalOriente e dall'...

Crisi in Medio Oriente, ecco il piano di sicurezza del Viminale: è allerta su lupi solitari e ... Il Sole 24 ORE

Crisi in Medio Oriente. Al Viminale comitato nazionale per l'ordine e ... Ministero dell'Interno

Maputo, 12 ott. (askanews) - Una missione 'lampo' in Africa per consolidare il rapporto con due Stati, Mozambico e Congo, importanti per le ...con il conflitto tra Hamas e Israele che incendia e agita tutto il Medio Oriente, storicamente ricco di materie prime, la visita appare ancora più focalizzata attorno al nodo dell'energia. E proprio a ...