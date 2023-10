La convivenza con i razzi di Hamas e l’assedio di Gaza

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 ottobre, proprio mentre iniziava ad emergere chiaramente la natura nazista delle azioni dei terroristi di, abbiamo avuto l’opportunità di contattare Fiammetta Martegani, un’amica che vive a Tel Aviv e che alcuni lettori avranno visto durante le dirette su alcune reti televisive nazionali. Quella che segue è la trascrizione della nostra conversazione, che potete trovare in versione podcast a questo indirizzo. Convivere con iMARCO HUGO BARSOTTI: Racconta la tua vita in questi ultimissimi giorni. FIAMMETTA MARTEGANI: In questi giorni sto raccontando a chiunque voglia ascoltarci quello che succede nel Paese. Penso di fare un servizio molto utile perché la gente spesso in Italia o in tutto il mondo non si rende conto fino in fondo di come viviamo la situazione nel quotidiano. MHB: Ho letto ...