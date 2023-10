La Circolare della Preside | “A Scuola gli Appunti si Prendono a Mano | non con i Tablet” L’Obiettivo è Sfruttare La Creatività Generata dall’Uso della Mano

L'Italia, con un sistema virtuoso di economia, è all'avanguardia nel settore del riciclo ... Anche il settorecarta è gravemente penalizzato dalle scelte europee: la carta è materiale ...

Circolare DAIT n.97 del 6 ottobre 2023 | Circolari | Dipartimento per ... Dipartimento per gli affari interni e territoriali

Facciamo circolare. Le tue azioni contano — Italiano Ispra

Via libera alla sanatoria che risuscita i contributi cancellati dalle rottamazioni cartelle. Nella circolare n. 86/2023, infatti, l'Inps detta le istruzioni e pubblica i moduli di domanda che gli ...I suoi componenti lavoreranno su tutto il territorio per ricreare un sano attivismo politico che parte dalle istanze dei più giovani. La segretaria Annarita: “Siamo pronti per questo nuovo progetto, i ...