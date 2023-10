La Cia ammette per la prima volta il coinvolgimento nel golpe in Iran del 1953 Ma gran parte dei documenti rimangono secretati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sono passati ormai 70 anni dall’Operazione Ajax, il colpo di Stato delinche portò al rovesciamento del primo ministro Mohammad Mossadeq con l’ascesa al potere dello scià Mohammad Reza Pahlavi. Adesso un’ammissione di colpe su quegli eventi è arrivata dalla stessa Cia, come riporta l’Associated Press: in un podcast sulla storia dell’organizzazione, l’agenzia di intelligence ha infatti detto – per la– di aver sostenuto un atto “non democratico”. Se in passato altri funzionari statunitensi avevano fatto simili osservazioni, così non era mai stato per l’agenzia d’intelligence, anche perchédi quella vicenda rimane ancora riservata, anche perché influenza ancora i rapporti tra Washington e Teheran. Il podcast si chiama The Langley Files, dalla città del ...