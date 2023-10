(Di giovedì 12 ottobre 2023) Una sfida persasecondo, anzi forse oltre. “Anche a detta di qualche dirigente avversario, scoccato oltre la sirena. Ma sono molto contento della reazione della squadra in queste prime due partite”. Così coach Gabriele Grazzini alla sirena del serale della seconda giornata che ha visto la Bergamo Basket 2014 sconfitta sul campo del Guerriero Petrarcaper 83-82 con un ultimopiuttosto. La seconda sconfitta dopo il primo ko interno contro Pordenone. A un primo quarto ad attacchi a briglie sciolte ha fatto seguito l’aumento dei giri in difesa nella frazione della sirena corta, coi gialloneri a mantenere comunque lo stesso punteggio per poi calare al rientro dal tunnel e sfiorare la vittoria rimontando un parziale sfavorevole. “Una partita giocata molto bene per tre quarti in cui avremmo ...

La BB14 ancora all’asciutto: Padova vince all’ultimo tiro (contestato) BergamoNews.it

Avvio flop per i team bergamaschi. Ko per Mascio, BB14 e Blu Orobica L'Eco di Bergamo

Terza partita in quattro notti per i Celtics, e seconda vittoria consecutiva contro i Sixers, ancora senza Joel Embiid e James Harden; del resto non ci sono stati in campo ...Non tragga in inganno il -5 finale: la Libertas ha rosicchiato il macrodivario (fino a -21 sul 48-69) che la divideva da Desio sono nei minuti conclusivi, troppo tardi per sperare in una ...