Koulibaly difende Garcia | “Il Napoli deve dargli tempo Cambiare allenatore non è la soluzione”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) L’ex difensore del, Kalidou, ha difeso Rudidopo le continue critiche per gli ultimi risultati. Rudi, tecnico francese del, è al centro delle critiche per i risultati altalenanti ottenuti dalla squadra azzurra. Tuttavia, c’è una voce fuori dal coro chel’: Kalidou, ex difensore del, che ha espresso la sua solidarietà durante una diretta su Instagram con Marialuisa Jacobelli.ha rivelato di aver parlato con alcuni giocatori dele ha sottolineato che questi seguonoe credono in lui. Secondo l’ex difensore azzurro,continuamentenon è la ...