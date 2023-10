Korda | rimonta show su Shelton a Shanghai Il match del torneo in chiaro alle 21

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sebastiane Ben, presente e futuro del tennis USA, hanno dato vita alpiù intenso del RolexMasters. Il primo quarto di finale tutto "made in USA" in un Masters 1000 dal ...

"Sono contento di essere riuscito a rimanere calmo in quei momenti - ha detto- . Ho giocato qualche brutto punto ma anche quando mi sono ritrovato sul 6 - 6 ho continuato a credere in me ...

Korda, rimonta show su Shelton a Shanghai. Il match del torneo in ... Tiscali

ATP Shanghai, i risultati di oggi: Hurkacz e Korda in semifinale Sky Sport

Sebastian Korda e Ben Shelton, presente e futuro del tennis USA, hanno dato vita al match più intenso del Rolex Shanghai Masters. Il primo quarto ...Un match per larghi tratti decisamente godibile al netto di un calo di concentrazione di Shelton nel secondo parziale, peraltro di fronte a un Korda centratissimo dopo un tie-break spettacoloso e ...