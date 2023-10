Kim Rossi Stuart si racconta | “I personaggi che interpreti ti condizionano”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Everybody Loves Diamonds" è la nuova serie ispirata alla storia vera del colpo al Diamond Center. Kimè il protagonista ed è lui stesso are tutti i dettagli in radiovisione su RTL 102.5 con Federica Gentil e Angelo Baiguini. Disponibile dal 13 ottobre su Prime Video, “Everybody Loves Diamonds”, è la nuova serie in 8 episodi prodotta da Wildside (società del gruppo Fremantle) con Kim, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi e la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri E Bernardo Pellegrini, la serie segue Leonardo Notarbartolo e la sua improbabile banda di ladri mentre tentano di mettere a segno la rapina del secolo. Mesi di preparazione, intrighi e sospetti reciproci, alternati a ...

"Il mio è un personaggio che un po' racconta la parabola del sogno materialista. Un sogno che poi non porta da nessuna parte". Lo ha dettoStuart, in occasione della conferenza stampa romana dell'attesa serie Prime Video "Everybody Loves Diamons", 8 episodi disponibili su piattaforma dal 13 ottobre, in diffusione in oltre 240 ...

Su Prime Video Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi, Leonardo Lidi e Carlotta Antonelli portano in scena il "Colpo di Anversa"