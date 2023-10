Kia EV Day | accelerazione verso la mobilità elettrica

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) SEUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – In occasione del primo EV Day, tenutosi oggi in Corea e destinato a reiterarsi con cadenza annuale, Kia ha presentato tre nuovi modelli di veicoli completamente elettrici di piccole e medie dimensioni, riaffermando l’ambizioso obiettivo di guidare e accelerare a livello globale la ‘EV revolution’, ovvero la rivoluzionenella. Durante l’evento Kia ha illustrato la sua visione di “EV per tutti” e la sua strategia per ampliare in modo rapido e significativo la gamma di modelli EV, al fine di dare una risposta e soddisfare le diverse esigenze di tutti i consumatori. Kia ha ribadito l’obiettivo di voler rendere laaccessibile ad un sempre maggior numero di persone e di procedere in tal senso con l’introduzione di veicoli elettrici in più segmenti di ...