Kendall Jenner indossa questi look maschili molto meglio degli uomini

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) In pochi scatti,è riuscita a fare per la moda maschile più di Harry Styles e Timothée Chalamet messi insieme. L'8 ottobre, durante lo shooting realizzato per le strade di New York in occasione della nuova campagna di Calvin Klein,è apparsa più radiosa che mai mentre zigzagava tra due taxi prima di posare vestita di tutto punto in mezzo a una fontana. Oltre alla classe che di solito caratterizza la maggiore del clan, la top model sfoggiava un outfit ultra-trendy più riconducibile al guardaroba maschile che a quello femminile. Va precisato chenon ha rivali nell'utilizzo dei capimust-have del momento: dai pantaloncini effetto tuta di gran classe ai mocassini in vernice, fino alla famosa ...