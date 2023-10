Kate prende in giro William sui suoi comportamenti “poco regali”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 12 ottobre 2023)sono una coppia molto affiatata, ma anche tra di loro non mancano momenti di tensione. Fortunatamente, la maggior parte del loro tempo lo passano amorevolmente e addirittura scherzano più spesso di quello che può sembrare a come siamo abituati a vederli in pubblico. Anche se spesso durante le loro apparizioni mantengono un atteggiamento freddo e regale,in diverse occasioni hanno messo in mostra altri lati della loro relazione. Una volta in particolare pare che la principessa del Galles abbia preso indi fronte a tutti suo maritodurante un podcast. Ecco cosa è successo e cosa avrebbe ammesso la Middleton. La presa indi, foto Ansa – VelvetGossipIl matrimonio tra ...