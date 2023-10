Kate Middleton | che silhouette! La principessa è audace in bianco

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le sue uscite pubbliche destano sempre curiosità, del resto lei è ladel Galles e un giorno sarà regina.è impeccabile agli eventi ufficiali, per buona pace dei sudditi, sempre pronti a individuare ogni passo falso della royal family. Il consenso nei suoi confronti è alle stelle e, in occasione dell’ultimo appuntamento in calendario,ha fatto anche palpitare i cuori con un look moltotorna a scuola Lacon gli studenti dell’universitàL’agenda diè molto fitta in questa settimana. Il 10 ottobre si è svolta la Giornata Mondiale della Salute Mentale e gli eventi collaterali a cui presenziare sono tanti. Il tema del benessere psicofisico dei giovani è molto caro alla ...