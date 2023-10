Juventus | per Fagioli la questione è delicata | parla l’avvocato in diretta

Leggi su serieanews

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il casosta tenendo banco in casa bianconera con lache vuole mostrargli vicinanza e che pensa già anche alle possibili ripercussioni. Are stavolta èLubrano. Le sue parole in. La, anche se ancora non è stata risolta e archiviata la faccenda legata al futuro di Paul Pogba, si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.