Juve | torna di moda un vecchio pupillo a centrocampo | occasione a gennaio

Totò Di Natalesul no allae il non aver indossato la maglia del Napoli: e sulla Nazionale si fida ciecamente di SpallettiNel calcio i paragoni sono il pane quotidiano. Tra giocatori, club, allenatori, ma ...

Bernardeschi torna alla Juve, clamorosa idea alternativa a Berardi: perché Allegri lo vorrebbe Juventus News 24

La Juve torna a vincere: Milik gol, 1-0 col Lecce. Ma che fatica Tuttosport

La Juventus starebbe seguendo diversi giocatori a centrocampo in vista del mercato di gennaio, soprattutto qualora non dovesse riuscire a chiudere per Thuram con il Nizza: come riporta ...Dopo diverso tempo, Claudio Galimberti è tornato a parlate. Il “ Bocia ” ha parlato del mondo ultras a 360 gradi partendo dalla sua vicenda personale: “ Io ho vissuto tutta la vita per l’Atalanta. Per ...