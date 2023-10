Juve | McKennie convince | il piano di Giuntoli per il futuro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Westonsta diventando un tassello fondamentale per lantus di Massimiliano Allegri, dopo un’estate passata da esubero in...

: 'VOLEVO FORTEMENTE RESTARE QUI' Queste le sue parole: "A volte il calcio è strano. Volevo fortemente restare a Torino per poter dimostrare di essere ancora in grado di fare la ...

Juve, McKennie: "Volevo fortemente rimanere a Torino. Sono un numero 8" - Sportmediaset Sport Mediaset

McKennie tradisce la Juventus: a gennaio firma con gli eterni rivali CalcioMercato.it

Il Borussia Dortmund si starebbe informando per l'acquisto di Weston McKennie, ma Allegri non avrebbe ricambi sulla fascia destra e può bloccare tutto ...Onestamente per me la cosa più bella è avere libertà a livello tattico. McKennie: «Volevo fortemente restare alla Juve. (Juventus News 24) McKennie, dal ritiro degli Usa, alla Gazzetta dello Sport ha ...