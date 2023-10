Juve | Fagioli e il caso scommesse | cosa succede e cosa rischia

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Il punto in casasulla situazione di Nicolòe ilil centrocampista La Gazzetta dello Sport questa mattina ha fatto il punto del. Nei mesi scorsi la questura di Torino aveva interrogato il giocatore che durante i colloqui con gli inquirenti avrebbe ammesso la leggerezza di aver puntato anche sul calcio. Forse anche per quel motivo gli avvocati del centrocampista dellalo scorso 30 agosto hanno informato la Procura della Federcalcio del procedimento della magistratura. Una scelta, probabilmente, per ottenere uno sconto su una potenziale pena sportiva. La Procura sta ...