Jada Pinkett ha detto che lei e Will Smith vivono separati da 7 anni | ma niente divorzio

(Di giovedì 12 ottobre 2023), 52, e il marito, 55,vite completamente separate da almeno 7, ha rivelato la presentatrice e attrice durante un’intervista al Today Show di Hoda Kotb. In una clip tratta dal suo prossimo speciale in prima serata della NBC News con Hoda Kotb,hache la coppia non ha reso pubblica la loro separazione perché non erano “ancora pronti” per dirlo apertamente. I due, ha ammesso, stanno ancora “tentando di capire” cosa fare per il loro matrimonio, ma su una cosa sono fermi: ilnon è contemplato. “Ho promesso che non ci sarà mai un motivo per ...

Smith ha rivelato che lei e il marito Will Smith "vivevano vite separate" da quasi sei anni e partecipavano agli Oscar del 2022 "come famiglia, non come marito e moglie", quando Will ha ...

Jada Pinkett Smith: "Io e Will Smith siamo separati da 7 anni, ma niente divorzio" TGCOM

Jada Pinkett: “Io e Will Smith siamo segretamente separati da sette anni” la Repubblica

Un anno fa Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock sul palcoscenico degli Oscar per difendere sua moglie. Ora Jada Pinkett Smith rivela che quella notte non stavano già più insieme. E spiega i motivi ...L’attrice ha spiegato in un’intervista che lei e il marito non erano ancora pronti a parlarne. Intanto i tre figli stanno diventando più famosi di loro ...