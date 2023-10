Italo Calvino | ecco qual è l’opera più cercata dagli italiani su Wikipedia

Leggi su funweek

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Esattamente cento anni fa, il 15 ottobre 19023, nasceva, narratore che ha profondamente influenzato la letteratura italiana e non solo. Per commemorare questa occasione, Wikimedia Foundation, organizzazione no profit che sostiene, ha condotto un’analisi delle visualizzazioni delle pagine in italiano dedicate ai romanzi e alle opere letterarie die ai film a essi ispirati. Dai dati raccolti, è emerso che il titolo che ha ricevuto più attenzione da inizio anno è Il barone rampante (90.388 visualizzazioni). Seguono, con breve distacco, il romanzo d’esordio Il sentiero dei nidi di ragno (88.590) e Il visconte dimezzato (61.587). Al quarto posto, poi, Le città invisibili (60.680) e al quinto Se una notte d’inverno un viaggiatore (44.325). Foto da Ufficio Stampa Lo Scrittore sugli ...