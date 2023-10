Italiani già in fila | svelato il prezzo della nuova Panda

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tra circa sette mesi mesi sarà presentata laFiat, che subirà cambiamenti su tutti i fronti. Ecco come si presenta e quanto costa. È un periodo intenso per Fiat, ricco di novità per il futuro. Infatti, ha appena presentato il SUV 600e di segmento B, alimentato da un motore elettrico da 156 CV. Per quanto riguarda la guida autonoma, può percorrere 400 chilometri grazie a una batteria agli ioni di litio da 54 kWh. Non è stata presentata solo questa vettura, ma è stata anche la voltaTopolino, una minicar destinata ai giovani, in quanto può essere acquistata a partire dai 14 anni. Adesso però il mirino è puntato sulla. La city car più popolare d’Italia sta per cambiare sotto tutti i punti di vista. Con oltre 50.000 unità vendute nel primo semestre del 2023, il modello ...