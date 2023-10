Italiani bloccati in Israele | Ita “non ha le autorizzazioni” per i ponti aerei Il governo si rivolge alla privata Neos

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ita Airways, la compagnia di bandiera di proprietà del Ministero del Tesoro, non è in grado di assicurare itrae l’Italia? Non c’è problema, ci pensano i privati. LaAir del gruppo Alpitour, nello specifico, che ieri il ministrro degli Esteri, Antonio Tajani, ha ringraziato anche dal Cairo.ed equipaggio simili, modalità assicurative e di leasing coincidenti. Eppure, risultato diverso. È la situazione paradossale che si sta verificando accadendo da martedì, da quando sono iniziati i voli straordinari tra Roma e Tel Aviv per far rientrare in Italia turisti, lavoratori, pellegrini ma anche italo-israeliani spaventati dal massiccio blitz terroristico di Hamas. Almeno 1.500 persone, bloccate allo scalo Ben Gurion. In tanti avevano dei voli prenotati con Ita Airways e alcune ...