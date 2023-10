Italia U21 | cinque gol nel test con l’U18 azzurra | tutti i dettagli

(Di giovedì 12 ottobre 2023)U21,gol per gli azzurrini nelcongiunto consulla seduta di quest’oggireti per l’U21 neldi oggi contro. Il comunicato della FIGC. IL COMUNICATO – È finito 5-0 a favore della Nazionale Under 21 l’allenamento congiunto (tre tempi da 30? ciascuno) che la squadra di Carmine Nunziata ha effettuato contro l’Under 18 di Daniele Franceschini nel Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Le reti sono state segnate da Fabio Miretti (9?), Cesare Casadei (13?), Gaetano Oristanio (26?), Marco Nasti (37?) e Sebastiano Esposito (74?). Un buonper entrambe le squadre, con l’Under 18 che ha chiuso uno stage di quattro giorni e l’Under ...

... la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro' Db Cluj (Romania) 25/06/2023 - Euro 2023 / Svizzera -/ foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Sandro Tonali La situazione per ...

Italia U21, Nunziata: "Colombo out, Koleosho da valutare". Ecco cosa si aspetta il Ct Virgilio Sport

Cagliari, Oristanio in gol con l’Italia U21 nel test contro gli Azzurri U18 Cagliari News 24

Lavoro differenziato per Maita e Menez, assenti perchè impegnati con le ripettive nazionali Marco Nasti (Italia U21) e Akpa-Chukwu Hemsley Chizorba (Belgio U19). Per la giornata di domani, così come ...(ANSA) - ROMA, 12 OTT - È finito 5-0 a favore della nazionale Under 21 l'allenamento congiunto (tre tempi da 30' ciascuno) che la squadra di Carmine Nunziata ha effettuato contro l'Under 18 di Daniele ...