Italia | Spalletti cerca un 9 per avvicinare Riva

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Lucianoalla ridel centravanti dell’che possa avere i numeri per avvicinarsi e superare il record diL’ha un problema con il numero 9 ed è un problema ormai vecchio di anni. Il record di gol con la maglia azzurra di Gigi– 35 gol – farà 50 anni tondi il prossimo 23 ottobre e da quel momento nessuno e riusciuto a superarlo. Per questo motivo Luciano, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha un parco attaccanti da cui poter attingere perre di risolvere il cronico mal di 9 della nazionale: Scamacca è tra tutti il più potente e la migliore tecnica, Retegui il 9 più ‘classico’ del lotto, Kean un ibrido tra potenza e mobilità, Raspadori tecnico e duttile e infine Immobile, con 17 gol, è il 9 ...

Commenta per primo Il campionato di Serie A e le coppe europee sono in pausa per la seconda sosta della stagione per le nazionali. L'digioca sabato sera a Bari contro Malta e martedì a Wembley in Inghilterra. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, giovedì 12 2023. vai alla gallery

Italia-Malta, il dubbio che agita Spalletti Corriere dello Sport

Spalletti a caccia di Bellingham azzurri: tutte le idee del ct per l'Italia La Gazzetta dello Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si allontana l'ipotesi Lorenzo Insigne. Volenteroso di lasciare Toronto, l'ala trentaduenne si era proposta alla Lazio di Sarri nella speranza ...Si entra sempre più nel vivo delle Qualificazioni verso gli Europei di Germania 2024. L'Italia dal canto suo si rimbocca le maniche in vista dei due prossimi impegni che, ovviamente, saranno da non fa ...