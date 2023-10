Italia-Malta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Gara valida per la settima giornata del girone C di qualificazione ad Euro 2024. Gli azzurri di Spalletti devono assolutamente vincere per tenere il passo dell’ Inghilterra prima della supersfida di Wembley.si giocherà sabato 14 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio San Nicola di Bari.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Partita da vincere assolutamente per gli azzurri, che dopo il fondamentale successo contro l’ Ucraina, devono necessariamente blindare il secondo posto. La squadra di Spalletti ha sei punti di distacco dall’ Inghilterra con una partitain meno, ed ecco perché, battendo i maltesi, avrebbe la possibilità di agganciarli nello scontro diretto di Wembley. I maltesi non dovrebbero costituire un problema per la nostra Nazionale, dal momento che non hanno collezionato ...