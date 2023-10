Italia-Malta in tv | data | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valida per leagli. La nuova Nazionale di Luciano Spalletti con il successo ai danni dell’Ucraina ha fatto un discreto passo avanti in ottica qualificazione, ma non può permettersi in ogni caso passi falsi. A Bari arriva la compagine maltese e gli Azzurri devono necessariamente portare a casa i 3 punti davanti al caloroso pubblico che in massa ha acquistato i biglietti. La sfida è in programma sabato 14 ottobre alle 20:45 al San Nicola di Bari.su Rai 1 e insu Raiplay. SportFace.

SI SENTE LEADER DI QUESTA- 'Sono uno che parla abbastanza in campo, cerco di aiutare i ... A CHE PUNTO E' LA NAZIONALE - 'Innanzitutto pensiamo a, una squadra che vuole giocare a calcio. ...

Diretta Acerbi: segui conferenza stampa e interviste prima di Italia-Malta Corriere dello Sport

Sabato Italia-Malta | Video Sport Mediaset

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Fra due giorni l'Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo per la quinta partita valevole per il girone C delle qualificazioni agli Europei del 2024 che si svolgeranno in Germania: gli azzurri sar ...