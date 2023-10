Italia-Malta | i precedenti e gli ultimi risultati | c’è una recente vittoria

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Fra due giorni l’di Luciano Spalletti scenderà in campo per la quinta partita valevole per il girone C delle qualificazioni agli Europei del 2024 che si svolgeranno in Germania: gli azzurri saranno di scena allo Stadio San Nicola di Bari contro la formazione di, sfida sulla carta tutta a favore della squadra tricolore che non dovrà fallire quest’appuntamento per consolidare la seconda posizione in classifica. In vista della sfida contro l’Inghilterra in programma a Wembley, l’deve per forza di cose ottenere i tre punti contro la selezione dell’arcipelago del Mediterraneo: con un risultato negativo nella sfida di dopodomani, il rischio è che poi si debba a tutti i costi strappare unacontro la Nazionale dei Tre Leoni per rimanere ancorati alla seconda posizione nel raggruppamento, la quale ...