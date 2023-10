Italia | le forze dell’ordine lasciano Coverciano | la ricostruzione

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 ottobre 2023), leil ritiro didopo la notifica dell’apertura delle indagini verso Tonali e Zaniolo Come riferito da Tmw, lehanno lasciato, sede del ritiro dell’, negli scorsi minuti dopo il colloquio avuto in serata con Zaniolo e Tonali per il caso scommesse. Nessun interrogatorio per i due, vista l’assenza dei legali, ma solo la notifica dell’apertura delle indagini nei loro confronti. Riprogrammato intanto l’allenamento di domani, che si sposta alle ore 11.00.