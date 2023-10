Italia | arriva Zaccagni | Provedel resta a Roma

Sta meglio e ha spinto per raggiungere l'. Il via libera , dopo un colloquio con la società biancoceleste, lo ha ricevuto nella serata di mercoledì . Spalletti non aveva fretta e lo aspettava ...

Meteo, stop al caldo anomalo in Italia. Arriva l'autunno con piogge e calo delle temperature METEO.IT

Meteo, correnti d'aria fresca sull'Italia. Arriva l'autunno, c'è la data Il Tempo

Arrivano le prime nevicate. Non si escludono anche fenomeni violenti come temporali e grandinate, visto l'attuale caldo Arriverà in Italia la prossima settimana il ciclone “Medusa”. Si tratta di un ...L'ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTG24 premia la Lega, che in due settimane guadagna circa un punto percentuale. Nel complesso rimane tutto sommato stabile il ...