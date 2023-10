Istituto Statale “Terra di Lavoro” | iniziato il percorso “Economic@mente – metti in conto il tuo futuro”

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Caserta. Presso l’di” presieduto dalla dott.ssa Emilia Nocerino ènell’ambito del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) ilinil tuo” dell’educazione finanziaria ed è curato dall’ANASF (associazione nazionale consulenti finanziari). Ilha come obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti di conoscenza del mondo del risparmio, partendo dalle loro esigenze per spiegare attraverso le loro esperienze l’uso migliore delle risorse che si troveranno a disposizione nel corso della vita. Referenti sono i proff. Francesco Cordua e Claudia Comel mentre responsabile del progetto e Maria Carmela Gaeta.