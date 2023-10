Israele | Trovati manuali di Al Qaeda sui cadaveri di Hamas | La Difesa non diede l' allerta dopo i segnali degli 007 | L' Iran | Pronta

12 ott 21:43, raid sulla Siria: colpite Damasco e Aleppo - VIDEO 12 ott 21:39 Tajani domani in, poi andrà in Giordania Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, domani sarà in...

Israele, orrore senza fine: bambini e neonati trovati decapitati nel kibbutz di Kfar Aza preso d’assalto da H… La Stampa

Assedio totale a Gaza, Israele pronto all'invasione, il terzo giorno FOTO VIDEO - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

ROMA – “Siamo al corrente che l’Egitto aveva avvertito Israele tre giorni prima che un evento di questa portata sarebbe potuto accadere“. Lo ha… Leggi ...Misure di sicurezza che sono state rinforzate su ordine del Viminale già poche ore dopo l’aggressione di Hamas a Israele. Ben 4 mila si trovano nella Capitale e in provincia, per via della presenza di ...