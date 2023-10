Israele-Palestina | abbiamo fatto finta di non vedere e ora rischiamo una guerra mondiale a pezzi Serve tornare a usare la diplomazia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ospitiamo un intervento di Erasmo Palazzotto, già parlamentare, vicepresidente della commissione Esteri e presidente della commissione d’inchiesta sull’omicidio di Giulio Regeni, e di Arturo Scotto, deputato del Partito democratico. *** Dal 7 ottobre 2023 è cambiato tutto in. È una data che segnerà per sempre la storia del Medioriente. Non siamo davanti ad una delle tante drammatiche crisi che hanno scandito la storia recente di un conflitto secolare, ma davanti ad una sua terribile evoluzione. Per la prima volta viene meno l’asimmetria del conflitto israelo-palestinese, anche se non sul piano della forza militare, ma sulla dimensione dei crimini commessi e sul numero delle vittime civili. Quello di Hamas è un atto di terrorismo senza precedenti per la sua dimensione e per la sua brutalità sulla popolazione civile che lo rende a ...