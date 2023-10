Israele | non si può liquidare tutto con un ‘sono dei pazzi’ | l’informazione deve spiegare gli errori commessi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) di Stefano Briganti Mi ha colpito ascoltare la lettura di un articolo pubblicato su uno dei più importanti giornali italiani. La sintesi era questa: “Imprimiamo nella mente le immagini d’orrore dei bombardamenti di Hamas sue usiamole come bussola per non perderci quando, da domani, inizieranno le analisi dei perché di tale carneficina, quando ci diranno ‘sì, ma’”. Io quei “sì, ma” li vorrei ascoltare. Le immagini degli orrori prodotti dalle guerre devono sì essere tenute vive nelle menti, ma per evitare che altre guerre possano nascere e non per condannare solamente uno dei due contendenti dopo che la guerra è scoppiata. Invece la narrativa per i due conflitti che insanguinano questi primi anni del XXI secolo è tutta incardinata sullo “status quo” e, come dimostra l’editoriale di cui sopra, invita il popolo a non cercare una visione diversa da quella dove ...