Israele | «Niente luce | acqua e benzina a Gaza fino al rilascio degli ostaggi Distruggeremo la rete di tunnel»

9.45:senza ostaggiluce,acqua "Non sarà fornita elettricità,né acqua, né entreranno camion di benzina a Gaza finché gli ostaggi israeliani non torneranno a casa". E' l'avvertimento del ...

Fuga da Israele: niente voli di linea, rimpatri con voli militari. Aereo British Airways inverte la ... Il Sole 24 ORE

L'America non ha capito niente di Israele (di C. Renda) L'HuffPost

"Non sarà fornita elettricità, nè acqua, nè entreranno camion di benzina (a Gaza) finchè gli ostaggi israeliani non torneranno a casa": lo ha detto il ministro dell'Energia israeliano, Israel Katz.Caos voli e rimpatrio negato al resto della sua famiglia. Uscire dal Paese in guerra è un'odissea per un altoatesino che si sente "senza via di scampo" ...