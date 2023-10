Israele | Netanyahu avverte | «ogni membro di Hamas è un uomo morto»

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 12 ottobre 2023), «diè un». Liberati tre ostaggi: una donna e i suoi due figli Un’altra nottata è trascorsa per Gaza sotto i razzi di. Si tratta della dura reazione all’attacco a sorpresa diha fatto sapere che: “diè un”. Queste parole sono state pronunciate in un discorso al Paese, spiegando che nell’attacco di sabato il gruppo terroristico palestinese ha decapitato e bruciato vive delle persone e violentato delle donne.ha quindi definito “fondamentale” il sostegno degli Stati Uniti per la lotta di ...