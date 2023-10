Israele | nel mirino di Mentana chi nega la matrice terroristica delle carneficine di Hamas

L'ultimo capitolo dello scontro tra l'Unione europea e le piattaforme digitali che operanosuo territorio si consuma sulla guerra fra Hamas e. A infiammare gli animi è stata una lettera del commissario per il mercato interno europeo Thierry Breton , indirizzata a Elon Musk e ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di mercoledì 11 ottobre | La Turchia: «Avviati negoziati con Hamas per... Corriere della Sera

Portavoce militare di Israele: "Attacco di terra Noi pronti" Sky Tg24

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Marrakech, 12 ott - "Il G7 condanna in maniera inequivocabile i recenti attacchi terroristici condotti da Hamas contro lo stato di Israele ed esprime solidarieta' al ...Roma, 12 ott. (askanews) - Al valico di frontiera di Rosh Hanikra, tra Israele e Libano, anche a mezzogiorno in giro sembrano esserci solo caprette. Strade, villaggi e città sono deserti nel Nord di ...