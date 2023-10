Israele | Musk rimuove da X centinaia di account affiliati a Hamas

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 ottobre 2023) (Adnkronos) – La piattaforma X, ex Twitter, ha rimossodiconsideratidopo l’attacco sferrato dal gruppo contro. Lo ha comunicato Linda Yaccarino, amministratore delegato di X, spiegando che si è deciso dire o segnalaredi migliaia di contenuti dopo l’attacco di sabato. “Ogni giorno ci viene ricordata la nostra responsabilità globale nel proteggere la discussione pubblica garantendo a tutti l’accesso alle informazioni in tempo reale e salvaguardando la piattaforma per tutti i nostri utenti”, ha spiegato la Ceo. Due giorni fa l’Ue ha dato un ultimatum di 24 ore a Elonaccusato di diffondere tramite la sua piattaforma “contenuti illegali e disinformazione nell’Ue”. Il Commissario Ue ...