Israele | mostrato alla Nato il video non censurato del massacro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Riferendosi al leader palestinese Abu Mazen, il Cancelliere tedesco Scholz ha detto che il suo silenzio sulè vergognoso e che la Germania non invierà aiuti finché non saranno terminate le indagini. Scholz ha anche accusato l’Iran sostenendo che ha permesso ad Hamas di diventare un’organizzazione in grado di compiere attacchi terroristici ad ampio raggio in. Nel suo discorso ha affermato che, sebbene non ci siano prove che Teheran sia dietro le quinte di ciò che è successo sabato scorso, è chiaro che senza sostegno di una potenza regionale Hamas non sarebbe mai stata in grado di portare a termine un attacco di una violenza senza precedenti. Il Ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha presentato ai 31 Ministri della della Difesa dellaun filmato nondegli orrori del ...