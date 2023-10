(Di giovedì 12 ottobre 2023)bombarda gli aeroporti internazionali di Damasco e Aleppo, in Siria. Hamas conferma di avere 120 ostaggi, di cui 97 già identificati da Tel Aviv. Il segretario di Stato Usa ribadisce il supporto del suo Paese allo Stato ebraico e intima ad attori esterni al conflitto di non intervenire

12 ott 20:29: "Trovatidi Al Qaeda sui cadaveri" I militari dell'esercito israeliano hanno trovatodi Al Qaeda sul corpo dei terroristi. Lo afferma il portavoce delle Forze di ...

Hamas: "Preparavamo l'attacco da due anni". Netanyahu: "Come l ... Agenzia ANSA

Gaza, civili in trappola: più di 1400 morti. Raid sugli aeroporti di Damasco e Aleppo - In diretta da Gaza - In diretta da Gaza RaiNews

Israele ha mostrato al mondo le foto delle atrocità di Hamas, dei bambini carbonizzati, ed ha promesso che l'organizzazione terroristica sarà «schiacciata» come è avvenuto per l'Isis. Per un semplice ...Il segretario di Stato Usa Blinken è arrivato a Tel Aviv: 'Le immagini di bambini e neonati massacrati, soldati decapitati - ha detto -, ragazzi bruciati vivi, sono al di là di ogni immaginazione. Mi ...