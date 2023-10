Israele | l’esperto | “Hamas beneficia nuovo protagonismo Iran”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) "Riad e Teheran alleati tattici Cina non stabilizzatori" L’attacco sferrato sabato dacontroè dovuto a diversi fattori, uno è il ritorno dell’sulla scena regionale come ‘esportatore della rivoluzione’ come ai tempi del defunto leader dei Pasdaran, Qassem Soleimani, un“rivitalizzato” dallo scongelamento dei sei miliardi di dollari frutto dell’accordo che ha portato allo scambio di prigionieri con gli Usa. Lo sottolinea in un’intervista all’Adnkronos Pejman Abdolmohammadi, professore di Relazioni internazionali del Medio Oriente all’Università di Trento, secondo cui gli ultimi appelli della Guida Suprema, Ali Khamenei, e del presidente, Ebrahim Raisi, non rientrano “nella classica retoricaiana” pro-palestinese e anti-israeliana. C’è dell’altro. “C’è un sostegno pratico, ...