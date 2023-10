Israele | le 4 incognite della guerra contro Hamas

E proprio gli ostaggi restano una delle grandidel conflitto. Al momento sono circa 200 ... emergono nuovi dettagli sull'attacco sferrato sabato 7 ottobre da Hamas su. Secondo il Wall ...

Israele verso una guerra nuova. Tutte le incognite: geografia, rischio perdite umane e allargamento del confl… la Repubblica

7 ottobre 2023, giorno di sangue per Israele Terrasanta

Il 7 ottobre l'attacco a sorpresa a opera di Hamas ha lasciato incredulo Israele e ha rappresentato una debacle gigantesca per l'intelligence di Gerusalemme, ma è sembrato un atto tanto clamoroso ...Come aveva riferito Benesperi nei giorni scorsi, il viaggio si è svolto in modo tranquillo, pur con la preoccupazione a causa del conflitto scatenato dall’attacco di Hamas (proprio sabato 7, mentre il ...