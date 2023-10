... aggiunge il neo - cardinale, 'è questo il modo in cui ci ritroviamo tutti riuniti, nonostante tutto, e incontraci nella preghiera corale, per consegnare a Diola nostra sete di pace, di ...

Israele, padre Faltas (vicario Terra Santa): “Basta con le armi e il parteggiare per l’uno o… Il Fatto Quotidiano

Israele, il padre di un ragazzo riservista richiamato alle armi: "Una parte di me gli ha detto resta a casa" TGCOM

Aleppo (Agenzia Fides) - "Siamo vicini alla gente che soffre per la violenza e per la guerra in Terrasanta. Non possiamo che pregare per la pace. Ci uniamo spiritualmente e concretamente a tutti i fed ...In Israele sotto attacco, a raccontare questa storia di solidarietà e amicizia è padre Benedetto Di Bitonto, sacerdote responsabile della comunità dei cattolici di lingua ebraica a Gerusalemme, che ...