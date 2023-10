Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Oggi incontro Blinken-Netanyahu Katz | «A Gaza niente luce | acqua | benzina fino al rilascio degli ostaggi»

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le ultime news di giovedì 12 ottobre sullatra, in diretta. Il bilancio: 1300 morti israeliani, 1200 palestinesi.: «Ogni membro diè un uomo morto». Colpita ala brigata di élite

Missili Romah, l'arma della svolta: così Israele sta distruggendo le basi di Hamas. «Preciso e letale» ilmessaggero.it

L’Egitto aveva avvertito Israele che ci sarebbe stato un attacco di Hamas Il Post

(ANSA) - TEL AVIV, 12 OTT - Il bilancio dei morti in Israele a causa dell'attacco di Hamas è arrivato a 1.300 con circa 3.300 feriti, di cui 28 in condizioni critiche e 350 in gravi condizioni. Lo ...Le truppe dello Stato ebraico si muovono intorno alla Striscia mentre Israele cerca di riprendersi dalla furia omicida di Hamas. Decine di migliaia di palestinesi cercano rifugio lontano dalle loro ...