Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Netanyahu | «Ogni membro di Hamas è un uomo morto» La Turchia | negoziati per la liberazione degli ostaggi Gaza al buio

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le ultime news di giovedì 12 ottobre sullatra, in diretta. C’è un terzo italiano tra i dispersi. Gli Usa: «Lavoriamo a un corridoio per i civili a».: «Non abbiamo lista, ne temiamo 150»

Esiste una differenza tra soldato e assassino. Li separa una linea sottile eppure netta, cruciale, decisiva. A tracciarla non è una supposta natura umana ma il vomere che segna il confine tra civiltà ...

Israele - Hamas in guerra, le notizie di mercoledì 11 ottobre | La Turchia: «Avviati negoziati con Hamas per... Corriere della Sera

Erdogan vuole trattare con Hamas per la liberazione degli ostaggi. Le Brigate Ezzedin al-Qassam rilasciano «un ... Open

Il nuovo governo di unità nazionale si regge sul consenso alla guerra, dice Eric Salerno a Rainews24: "La diplomazia è impotente, pur di eliminare Hamas saranno sacrificati anche gli ostaggi israelian ...L’ex capo di Hamas, Khaled Meshaal, ha fatto un appello al mondo musulmano, chiedendo loro di scendere in strada dopo la preghiera del venerdì per manifestare il loro sostegno ai palestinesi e per inc ...