Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Netanyahu | «Hamas va schiacciato» Blinken | «Io qui come ebreo» Scholz | «L’Olocausto ci impone la difesa di Tel Aviv»

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le ultime news di giovedì 12 ottobre sullatra, in diretta. Katz: «A Gaza niente luce, acqua, benzina fino al rilascio degli ostaggi». Il bilancio: 1300 morti israeliani, 1385 palestinesi. Colpita a Gaza la brigata di élite

Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, dopo l'attacco diha inviato un 'avvertimento' all'Iran, finanziatore e sostenitore del movimento. Intervenendo alla Casa Bianca a un incontro ...

Israele - Hamas, le news della guerra di oggi. Herzog: “Segni di torture sui corpi delle vittime di Hamas”. L'Egitto ... la Repubblica

Guerra Israele-Hamas, ancora allarme razzi su Israele. LIVE Sky Tg24

non ci interessa se Hamas vuole che siano liberati i suoi uomini che sono nelle carceri israeliane. Sono terroristi e Israele li tiene al sicuro e in ottime condizioni nelle prigioni, che se li ...Tel Aviv, 12 ott. (Adnkronos) - Il governo israeliano non ha confermato la notizia secondo cui i militanti di Hamas avrebbero decapitato alcuni bambini durante l’attacco shock di sabato al kibbutz di ...